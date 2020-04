Petrobras: China e busca por mercados trazem expectativa boa para exportações

A Petrobras conta com a retomada gradual da economia chinesa e também com oportunidades que possam surgir em outros países para ter uma “boa performance” nas exportações em meio à crise atual. A informação faz parte do relatório de produção e vendas do primeiro trimestre deste ano, divulgado nesta segunda-feira, 27, ao mercado.

Segundo a empresa, o diferencial competitivo dos seus produtos vai facilitar sua entrada em outros países, mesmo neste cenário de queda global da demanda.

Em fevereiro, a empresa bateu o recorde de exportação de óleo combustível, alcançando a marca de 238 mil barris por dia (bpd). A exportação de petróleo aumentou 25% em relação ao quarto trimestre do ano passado, atingindo novo nível recorde de 896 mil bpd.

“A partir de abril, com a queda da demanda no mercado interno, temos direcionado nossos esforços para exportação de nosso petróleo e derivados e, para tanto, estamos conduzindo uma série de ações logísticas que possibilitem a expansão da nossa capacidade de exportação”, informou a empresa.