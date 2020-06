Petrobras: Campo de Búzios bate recorde de 664 mil barris diários em 27 de junho

A Petrobras informou, em comunicado ao mercado divulgado nesta segunda-feira, 29, que as plataformas de P-74 a P-77 do Campo de Búzios alcançaram produção recorde no dia 27 de junho, de 664 mil barris óleo por dia e 822 mil barris de óleo equivalente por dia.

O Campo de Búzios está no pré-sal da Bacia de Santos. A Petrobras afirma ainda que a unidade, descoberta em 2010, é o maior campo de petróleo em águas profundas do mundo, com baixo risco e baixo custo de extração. “É um ativo de classe mundial, com reservas substanciais”, afirma a companhia.

