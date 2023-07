Petrobras: campo de Búzios atinge produção acumulada de 1 bi de BOE em junho

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/07/2023 - 15:19 Compartilhe

O campo de Búzios, o maior do mundo em águas ultraprofundas, localizado no pré-sal da bacia de Santos, atingiu em junho produção acumulada de 1 bilhão de barris de óleo equivalente (boe) desde o início da operação, há cinco anos, informou a Petrobras nesta terça-feira, 25. Segundo a estatal, o resultado se deve à alta produtividade por poço em Búzios, à evolução do conhecimento acumulado nos campos do pré-sal e à utilização de tecnologias de última geração desenvolvidas para ampliar a eficiência dos reservatórios.

Atualmente o campo de Búzios opera com cinco plataformas, todas do tipo FPSO (sistema flutuante de produção, armazenamento e transferência de petróleo): P-74, P-75, P-76, P-77 e Almirante Barroso, que entrou em produção neste ano. O Plano Estratégico da Petrobras prevê a instalação de mais seis unidades em Búzios até 2027, quando a expectativa é que a capacidade instalada do ativo alcance 2 milhões de barris de óleo por dia.

“Atingir essa marca de 1 bilhão de barris de óleo equivalente em apenas cinco anos, num único campo, nos enche de orgulho. É a comprovação do alto nível de qualificação do nosso corpo técnico, da ampliação da nossa curva de aprendizado no pré-sal e do quanto avançamos na produção desse ativo nos últimos anos. E as perspectivas para o futuro são promissoras: vamos colocar em produção outras seis plataformas equipadas com tecnologias de última geração para redução de emissões de CO2, até 2027”, disse em nota o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates.

Localizado a 180 km da costa, em lâminas d’água que chegam a mais de 2 mil metros de profundidade, Búzios concentra os poços mais produtivos do País. A espessura de seu reservatório tem a mesma altura que o Pão de Açúcar, e sua extensão corresponde a mais que o dobro que a Baía de Guanabara.

A Petrobras ganhou o Prêmio da OTC (Offshore Technology Conference), considerado o mais importante da indústria offshore, em 2021, pelo conjunto de tecnologias desenvolvidas para tornar viável a produção em Búzios. As soluções de última geração ali empregadas aumentaram a eficiência do campo, impulsionaram sua produção, além de reduzir custos de forma consistente, informou a Petrobras.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias