Petrobras: Caderno de Mudança do Clima informa redução de emissão de GEE de 18% desde 2015

A Petrobras informou nesta quarta-feira, 23, a divulgação da nova edição do Caderno de Mudança do Clima, que detalha informações referentes ao desempenho em emissões da Petrobras em 2021, além do avanço em indicadores relacionados aos compromissos de sustentabilidade. Segundo a companhia, o documento está alinhado com as diretrizes do Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) e traz detalhes sobre a estratégia da empresa.

A companhia afirma ainda que “está seguindo sua trajetória de redução progressiva de emissões absolutas de gases de efeito estufa (GEE) na exploração e produção (E&P) de óleo e gás e no refino, que tiveram queda de 18% desde 2015, como resultado da redução nas intensidades de carbono nessas atividades. As emissões caíram de 57 milhões de toneladas de CO2 equivalentes em 2015 para 46 milhões em 2021”.

