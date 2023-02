Petrobras: Cade pede continuidade na análise sobre venda da Lubnor

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/02/2023 - 22:12 Compartilhe

A Petrobras informou nesta quarta-feira, 8, que, em continuidade ao processo de aprovação da operação de venda da Lubnor (Refinaria Lubrificantes e Derivados do Nordeste), o Tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou despacho dos conselheiros Vitor Fernandes e Lenisa Prado que requereram a continuidade da análise do caso pelo Tribunal.





Segundo a Petrobras, a medida aprovada hoje pelo Cade segue os trâmites usuais do processo na autarquia. “A Petrobras aguarda o julgamento final do processo de venda da Lubnor pelo Tribunal do Cade”, informou a estatal em comunicado ao mercado.

O contrato para a venda da Lubnor foi assinado em 25 de maio do ano passado com a Grepar, pelo valor de US$ 34 milhões.





Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias