Petrobras, BB e Caixa têm nota máxima em índice de governança

Petrobras, Banco do Brasil, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Caixa Econômica Federal e Eletrobras estão na lista de estatais que tiraram nota máxima no Indicador de Governança do Ministério da Economia, divulgado nesta sexta-feira.

Ao todo, 14 empresas estatais receberam nota máxima. A lista tem ainda o BB Seguridade, BB DVTM, Banco do Nordeste, Ceitec, Empresa de Pesquisa Energética (EPE), BR Distribuidora, Serpro, Trensurb e Grupo Hospitalar Conceição.

“A conquista desta certificação representa um atestado de reconhecimento à qualidade do trabalho e a uma série de medidas que vêm sendo implementadas nos últimos anos para reforçar a governança corporativa da Companhia. Demonstra também a dedicação da empresa ao aperfeiçoamento de seus processos de gestão, que tem se concretizado também por meio de outras iniciativas”, afirmou a Petrobras, em nota.