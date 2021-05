Petrobras assina venda de sua fatia de 50% no campo terrestre de Rabo Branco

A Petrobras assinou a venda de sua fatia de 50% no campo terrestre de Rabo Branco, na Bacia de Sergipe-Alagoas, para a Petrom, que tinha direito de preferência. O valor da operação é de US$ 1,5 milhão. A empresa já detém os outros 50% no campo em Sergipe.

Em comunicado, a Petrobras informa que, devido ao exercício do direito de preferência, rescindiu o acordo com a Energizzi Energias do Brasil para Rabo Branco e celebrou contrato com a Petrom nas mesmas condições previamente estabelecidas. O fechamento da transação com a Petrom está sujeito ao cumprimento de condições precedentes, como aprovação pelo Conselh Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

O campo teve produção média em 2020 de 131 barris de petróleo por dia (bpd).

