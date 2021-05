Petrobras assina venda de 3 UTEs no Polo Camaçari para São Francisco Energia

A Petrobras assinou nesta segunda-feira, 3, contrato com a São Francisco Energia, subsidiária da Global Participações em Energia, para a venda das três usinas termelétricas (UTEs) movidas a óleo combustível localizadas no Polo Camaçari (BA), por R$ 95 milhões.

O valor, segundo comunicado ao mercado divulgado pela petrolífera, não considera ajustes previstos em contrato até o fechamento da transação, que ainda aguarda as aprovações do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

A empresa esclarece ainda que o projeto de desinvestimento da UTE Canoas, no Rio Grande do Sul, está em andamento e as etapas subsequentes serão divulgadas ao mercado oportunamente.

As UTEs Polo Camaçari englobam as usinas Arembepe, Bahia 1 e Muricy, com potência total instalada de 329 MW. As usinas operam com óleo combustível e têm contratos de comercialização de energia no ambiente regulado com vigência até dezembro de 2023 para as UTEs Arembepe e Muricy e até dezembro de 2025 para a UTE Bahia 1.

