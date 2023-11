Petrobras assina contrato de R$ 536 milhões até 2034 com distribuidora de gás natural do RN

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/11/2023 - 14:37 Para compartilhar:

A Petrobras assinou na terça-feira, 31, novos contratos para fornecimento de gás natural com a Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Norte (Potigás), no valor de cerca de R$ 536 milhões, com vigência até dezembro de 2034. Os contratos são resultado de processo para ampliação do suprimento de gás para atendimento ao mercado cativo da distribuidora, no Rio Grande do Norte.

“As novas contratações na região Nordeste, bem como em todo o País, mostram que a Petrobras está cumprindo com êxito o objetivo de garantir a competitividade do gás natural na matriz energética, além de oferecer produtos mais flexíveis, com diferentes modalidades de prazo e indexadores, o que possibilita uma melhor otimização do portfólio de cada companhia distribuidora”, disse em nota o diretor de Transição Energética e Sustentabilidade da Petrobras, Maurício Tolmasquim.

Ele destaca que os investimentos próprios na área superam R$ 25 bilhões nos próximos anos, garantindo que o gás natural siga como combustível competitivo e pilar da transição energética.

De acordo com a Petrobras, esta é a 11ª contratação entre companhia e as Companhias Distribuidoras Locais (CDLs), aderente à nova carteira de produtos da estatal, considerando as recentes contratações no segundo semestre, sendo a quarta no Nordeste, “o que demonstra a ampliação da participação e competitividade da Petrobras no suprimento de gás natural nesta região”, informou a companhia.

Com a abertura do mercado de gás natural, a Petrobras desenvolveu uma nova carteira comercial para venda de gás natural com prazos, indexadores e locais de entrega diversificados, visando assegurar competitividade nas chamadas públicas em curso pelas distribuidoras estaduais e na comercialização via mercado livre.

