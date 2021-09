Petrobras assina contrato de arrendamento do Terminal de GNL da BA com Excelerate

A Petrobras comunicou ao mercado que assinou nesta terça-feira, 28, o contrato de arrendamento do Terminal de Regaseificação de Gás Natural Liquefeito (GNL) da Bahia (TR-BA) com a americana Excelerate, no valor de aproximadamente R$ 102 milhões, com vigência até dezembro de 2023.

Segundo a estatal, a iniciativa é um importante passo para o processo de abertura e aumento da competitividade do segmento de gás natural no Brasil e está prevista no Termo de Compromisso de Cessação (TCC) firmado com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para construção de um ambiente favorável à entrada de novos investidores no setor.

Com a conclusão da negociação, a Excelerate está buscando, com o apoio da Petrobras, a transferência das licenças e autorizações necessárias para a operação de um novo navio regaseificador no TR-BA. Assim que a empresa esteja apta a operar, a Petrobras deslocará o seu navio de mesma função que se encontra no TR-BA para o Terminal de Regaseificação de GNL de Pecém, no Ceará.

Em agosto, a companhia retomou o processo de arrendamento com a Excelerate, única a apresentar proposta em uma licitação do ativo feita em junho. O negócio havia sido interrompido pela desclassificação da empresa norte-americana, que recorreu e retirou do contrato os “vícios insanáveis” apontados pela Petrobras para sua desclassificação.

