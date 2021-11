Petrobras assina contrato de arrendamento da UTE TermoCamaçari

A Petrobras assinou nesta sexta-feira, 26, contrato de arrendamento da Usina Termelétrica TermoCamaçari (UTE TermoCamaçari), localizada na Bahia, com a Proquigel Química, subsidiária da Unigel Participações, uma das maiores empresas químicas brasileiras, líder em estirênicos, acrílicos e fertilizantes nitrogenados na América Latina. O contrato tem vigência até agosto de 2030.

Segundo a estatal, o acerto ocorreu após a retomada das negociações entre as empresas, que já tinham tentado antes, mas foram encerradas sem êxito em maio desse ano.

“O arrendamento está alinhado com a estratégia da companhia de melhoria na sua alocação do capital e da construção de um ambiente favorável à entrada de novos participantes no segmento de gás e energia”, diz o comunicado.

A UTE TermoCamaçari é uma usina termelétrica movida a gás natural situada em Camaçari, com capacidade instalada de 120 MW. Antes da revogação da outorga de geração, em março, a unidade operava sob demanda, com base nas decisões do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

