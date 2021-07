Petrobras assina contrato com a Petro+ para venda de ativos de E&P em Alagoas

A Petrobras assinou com a empresa Petromais Global Exploração e Produção S.A. (Petro+) contrato para a venda da totalidade de sua participação em um conjunto de sete concessões terrestres e de águas rasas denominada Polo Alagoas, localizadas no Estado de Alagoas, por US$ 300 milhões.

Deste valor total, US$ 60 milhões foram pagos à vista e US$ 240 milhões serão pagos no fechamento da transação. Os valores não consideram os ajustes devidos até o fechamento da transação, que está sujeito ao cumprimento de certas condições precedentes, tais como a aprovação pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

A produção média do polo Alagoas de janeiro a maio de 2021 foi de 1,9 mil barris por dia (bpd) de óleo e condensado e de 602 mil m3/d de gás gerando 0,9 mil bpd de LGN (líquidos de gás natural). Além dos campos e suas instalações de produção, está incluída na transação a Unidade de Processamento de Gás Natural (UPGN) de Alagoas, cuja capacidade de processamento é de 2 milhões de m3/dia, e que é responsável pelo processamento de 100% do gás do polo e pela geração de LGN.

A estatal afirma que essa operação está alinhada à estratégia de otimização do portfólio e melhoria de alocação do capital da companhia, passando a concentrar cada vez mais os seus recursos em ativos de classe mundial em águas profundas e ultra profundas, “onde a Petrobras tem demonstrado grande diferencial competitivo ao longo dos anos”.

Veja também