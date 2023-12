Petrobras assina com Unigel contrato para produção de fertilizantes em Sergipe e Bahia

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/12/2023 - 18:05 Para compartilhar:

A Petrobras informou nesta sexta-feira, 29, que assinou contrato com a Unigel de industrialização por encomenda (tolling) para produção de fertilizantes nas fábricas de Sergipe e da Bahia.

O acordo é fruto da parceria entre a Petrobras e a Unigel divulgada no dia 6 de junho (non disclosure agreement), estando alinhada com o Plano Estratégico 2024-2028 da companhia para produção de fertilizantes, disse a estatal em nota.

“Os estudos para produção de projetos de baixo carbono continuarão em andamento”, informou a empresa.

Em junho, a estatal iniciou discussões com a Unigel para analisar negócios conjuntos envolvendo desenvolvimento de oportunidades nas áreas de fertilizantes, hidrogênio verde e projetos de baixo carbono, em linha com a revisão dos elementos estratégicos para o seu plano quinquenal.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias