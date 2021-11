Petrobras assina arrendamento de usina TermoCamaçari para Proquigel

SÃO PAULO (Reuters) – A Petrobras informou nesta sexta-feira que finalizou com êxito as negociações com a Proquigel Química, subsidiária da Unigel Participações, para o arrendamento da Usina Termelétrica TermoCamaçari, na Bahia.

O contrato do arrendamento do ativo foi assinado nesta sexta-feira com vigência até agosto de 2030.

“O arrendamento está alinhado com a estratégia da companhia de melhoria na sua alocação do capital e da construção de um ambiente favorável à entrada de novos participantes no segmento de gás e energia”, disse a empresa em nota.

A UTE TermoCamaçari é uma usina termelétrica movida a gás natural com capacidade de 120 MW.

(Por Laís Morais)

