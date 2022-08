Petrobras assina aditivo contratual com YPFB para maior segurança no suprimento de gás natural

reuters 05/08/2022 - 18:54 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – A Petrobras celebrou um novo aditivo ao contrato de compra de gás natural com a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que prevê manutenção de volumes, flexibilização de entrega e maior previsibilidade, conforme comunicado divulgado nesta sexta-feira.

“O aditivo assinado hoje se refere ao perfil de compromissos de entregas pela YPFB dos volumes de gás contratados pela Petrobras, em função da disponibilidade atual da YPFB e dos contratos assumidos por ela com outros agentes do mercado de gás, como amplamente divulgado”, disse a estatal brasileira.

O aditivo prevê ainda a manutenção do volume contratado máximo de 20 milhões de metros cúbicos por dia, com flexibilização de entrega e recebimento de acordo com a sazonalidade e a disponibilidade da oferta.

(Reportagem de Nayara Figueiredo)