Petrobras assina 3 contratos de Partilha da Produção e paga R$ 729 mi em bônus de assinatura

A Petrobras informou ter assinado nesta quarta-feira, 5, os contratos de Partilha de Produção (CPP) dos blocos Sudoeste de Sagitário, na Bacia de Santos, além de Água Marinha e Norte de Brava, na Bacia de Campos.

Os três blocos foram arrematados pela companhia em 16 de dezembro de 2022, no 1º Ciclo da Oferta Permanente de Partilha da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Ao todo, a estatal pagou um bônus de assinatura de R$ 729 milhões pelas áreas.

Sudoeste de Sagitário foi arrematado em parceria com a Shell Brasil, tendo a Petrobras como operadora, com participação de 60%, enquanto a Shell ficou com os 40% restantes.

Já o Norte de Brava foi adquirido integralmente pela Petrobras. Por Água Marinha, a Petrobras aderiu à proposta do consórcio vencedor, como operadora (30%), em parceria com a TotalEnergies EP (30%), Petronas (20%), e QatarEnergy (20%).

