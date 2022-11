Petrobras apresentará projeto de conservação da Amazônia na COP-27

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 14/11/2022 - 20:56 Compartilhe

(Reuters) – A Petrobras apresentará na terça-feira o projeto socioambiental “Florestas de Valor”, baseado na conservação da floresta por meio do manejo sustentável de produtos não-madeireiros, durante a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP-27).

A petroleira disse, em nota, que o projeto trabalha ainda com ações de capacitação e conscientização das comunidades locais para possibilidade de venda e ampliação dos mercados de produtos como castanha-do-Brasil, açaí, cacau, cupuaçu, e o óleo de copaíba e andiroba.

O “Florestas de Valor” é desenvolvido nos municípios de São Félix do Xingu, Oriximiná e Alenquer, no Pará, e em Nhamundá, no interior do Amazonas.

Mais de sete mil pessoas já foram capacitadas, segundo a companhia, que já investiu mais de 1 bilhão de reais no Programa Petrobras Socioambiental, do qual o projeto faz parte.

(Por Rafaella Barros)

