Petrobras anuncia recompra de até US$ 1 bilhão em bonds com vencimentos entre 2030 e 2051

Estadão Conteúdo 03/09/2024 - 11:06

A Petrobras informou que está recomprando até US$ 1 bilhão em seis bonds com vencimentos entre 2030 e 2051 e que, ao mesmo tempo, fará emissão de novos títulos com vencimento em 2035. De acordo com a companhia, a oferta de recompra expira no próximo dia 9.

Os bonds que são elegíveis à recompra pagam os seguintes juros anuais: 5,093% nos bonds 2030; 5,6% nos bonds 2031; 5,5% nos bonds 2051; 5,625% nos bonds 2043; 6,750% nos bonds 2050 e 6,9% nos bonds 2049.

A emissão de novos bonds e a operação de recompra está sendo coordenada pelo Bank of America, Bradesco BBI, HSBC, JPMorgan, Mizuho e Morgan Stanley.