Petrobras anuncia pagamento trimestral recorde de R$87,8 bi em dividendos

SÃO PAULO (Reuters) -A Petrobras pagará o total de 87,8 bilhões de reais em dividendos referentes ao segundo trimestre, um recorde trimestral, informou a assessoria de imprensa da empresa nesta quinta-feira.







Desse total, 32,1 bilhões de reais serão pagos à União, acionista controladora da empresa, e ao BNDES e BNDESPar, também acionistas da companhia.

O valor é quase o dobro do pagamento de dividendos à União referentes ao primeiro trimestre, de 17,7 bilhões de reais.

O montante anunciado se soma aos 48,5 bilhões pagos no primeiro trimestre, acrescentou a assessoria da empresa.

Os totais somados resultam em 136,3 bilhões de reais no semestre, já superando os dividendos aprovados referentes ao exercício de 2021, que totalizaram 101,4 bilhões de reais.

“A aprovação do dividendo proposto é compatível com a sustentabilidade financeira da companhia no curto, médio e longo prazo e está alinhada ao compromisso de geração de valor para a sociedade e para os acionistas, assim como às melhores práticas da indústria mundial de petróleo e gás natural”, disse a empresa.

O Conselho de Administração da empresa aprovou o pagamento de dividendos de 6,732003 reais por ação referentes ao segundo trimestre, disse a petroleira mais cedo, em fato relevante.

O valor superou as expectativa do Credit Suisse, disse o banco em nota, enquanto as ações preferenciais da empresa subiram 3% nesta quinta-feira.

Paralelamente, o secretário do Tesouro Nacional, Paulo Valle, disse que espera que a Petrobras tenha um bom resultado no segundo trimestre –a companhia divulga o balanço nesta quinta-feira.

O pedido do governo para que estatais antecipem pagamentos de dividendos à União é uma operação normal e não se trata de um tipo de pedalada, acrescentou Valle, argumentando que a iniciativa não vai retirar recursos que o Executivo receberia em 2023.

Em entrevista para comentar resultados fiscais, o secretário demonstrou preocupação com reações negativas após o pedido do governo ser divulgado nesta semana. Para ele, a iniciativa foi mal interpretada.

A primeira parcela dos dividendos do segundo trimestre da Petrobras, no valor de 3,366002 por ação, será paga no dia 31 de agosto de 2022.

A segunda parcela, no valor de 3,366001 por ação, será depositada no dia 20 de setembro de 2022.

(Por Rafaella Barros e Roberto Samora; com reportagem adicional de Bernardo Caram)