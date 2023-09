Petrobras anuncia novos investimentos em energia limpa

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 28/09/2023 - 15:42 Compartilhe

(ANSA) – BRASILIA, 28 SET – O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, defendeu nesta quinta-feira (28) o uso de combustíveis de baixo carbono e anunciou um aumento nos investimentos nesse tipo de energia durante um evento organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e a Câmara Americana de Comércio (Amcham).

“Nosso objetivo é deslanchar as energias renováveis no país, a captura de carbono, e até hidrogênio e outras fontes”, declarou Prates.

A petroleira estatal “já é a maior desenvolvedora de projetos eólicos do país”, segundo assegurou.

O presidente da companhia manifestou o compromisso com a transição do Brasil para uma matriz energética de baixo carbono.

Segundo ele, os projetos para gerar energia limpa tendem a aumentar, devendo ficar perto do 15% do total dos investimentos da estatal no Plano Estratégico 2024-2028.

Nesse contexto, a petroleira deve assinar um memorando de entendimento com a mineradora Vale para estudar oportunidades de projetos conjuntos em energias renováveis.

Apesar do movimento rumo a um maior peso das energias limpas, ele também afirmou que a Petrobras segue sendo “uma empresa de petróleo”: “E seremos por muitos anos mais”. (ANSA).

