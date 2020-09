Petrobras anuncia início da fase não-vinculante no Polo Potiguar (RN)

A Petrobras anunciou nesta segunda-feira, 28, o início da fase não-vinculante para a venda de suas participações em um conjunto de vinte e seis concessões de campos de produção terrestres e de águas rasas no Polo Potiguar, na Bacia Potiguar (RN).

Segundo comunicado ao mercado, o Polo compreende três subpolos (Canto do Amaro, Alto do Rodrigues e Ubarana), totalizando 26 concessões de produção, 23 terrestres e três marítimas, localizadas no Rio Grande do Norte, além de

incluir acesso à infraestrutura de processamento, refino, logística, armazenamento, transporte e escoamento de petróleo e gás natural.

As concessões do subpolo Ubarana estão localizadas em águas rasas, entre 10 e 22 km da costa do município de Guamaré (RN). As demais concessões dos subpolos Canto do Amaro e Alto do Rodrigues são terrestres. A produção média do Polo Potiguar de janeiro a agosto de 2020 foi de aproximadamente 23,2 mil barris de óleo por dia (bpd) e 108 mil m³/dia de gás natural.

Além das concessões e suas instalações de produção, acrescenta a empresa, está incluída na transação a Refinaria Clara Camarão (RPCC), que fica em Guamaré (RN), com capacidade instalada de refino de 39.600 bpd.

