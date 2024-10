Petrobras anuncia entrada em operação da FPSO Maria Quitéria no pré-sal da Bacia de Campos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/10/2024 - 10:42 Para compartilhar:

A Petrobras anunciou nesta terça-feira, 15, que o FPSO Maria Quitéria começou a operar hoje no campo de Jubarte, localizado no pré-sal da Bacia de Campos, na região do Parque das Baleias, no Espírito Santo. A unidade tem a capacidade de produzir até 100 mil barris de óleo e processar até 5 milhões de metros cúbicos de gás por dia. O projeto inclui oito poços produtores e oito injetores.

De acordo com comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a entrada em operação do FPSO Maria Quitéria foi antecipada, uma vez que estava inicialmente prevista para 2025, conforme o Planejamento Estratégico 2024-2028.

A plataforma possui tecnologias voltadas para a redução de emissões, promovendo uma operação mais eficiente e uma diminuição de aproximadamente 24% nas emissões operacionais de gases de efeito estufa. Com dimensões de 156 metros de altura e 333 metros de comprimento, está localizada em uma profundidade de 1.385 metros no campo de Jubarte.

O Parque das Baleias é composto pelos campos de Jubarte, Baleia Anã, Cachalote, Caxaréu, Pirambú e Mangangá, sendo Jubarte o primeiro a ser descoberto em 2001. Em 2019, a Petrobras e a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) firmaram um acordo para estender a concessão do campo de Jubarte até 2056, permitindo a instalação do FPSO Maria Quitéria como parte do Projeto Integrado do Parque das Baleias, além de outros projetos na área.

Atualmente, outras três plataformas operam no Parque das Baleias: P-57, P-58 e FPSO Cidade de Anchieta. Com o início das operações do Maria Quitéria, esta unidade representará cerca de 40% da produção total do campo. A Petrobras mantém os direitos exclusivos de produção no campo de Jubarte.