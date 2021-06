Petrobras anuncia captação de bonds para recompra de até US$ 2,5 bi em títulos

A Petrobras anunciou captação de títulos de dívida externa (bonds) com vencimento em 30 anos, ou 2051, com utilização dos recursos para a recompra de até R$ 2,5 bilhões em títulos emitidos no exterior. O Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) apurou que a companhia anunciou aos investidores no exterior a taxa de 6,25% como ideia de retorno e intenção de captar montante padrão (benchmark), o que pode variar de US$ 500 milhões a US$ 1 bilhão. No entanto, fontes consideram que o Petrobras pode levantar US$ 2 bilhões.

A emissão está sendo coordenada pelo Bank of America (BofA), pelo Goldman Sachs, Itaú BBA, MUFG , Santander e UBS.

De acordo com o comunicado da Petrobras, a ideia é recomprar os bonds com vencimento em 2050, que pagam juro de 6,750%, e dos quais existem US$ 1,467 bilhão em circulação no mercado; bonds 2030 que pagam juro de 5,093% com US$ 3,06 bilhões em circulação no mercado; bonds 2024 (juro de 6,250% e US$ 774,4 milhões em circulação); bonds 2025 (5,299% e US$ 1,061 bilhão em circulação); bonds 2049 (6,9% de juro e US$ 1,743 bilhão em circulação); e bonds 2040 (6,875% de juro e US$ 983 milhões em circulação).

Veja também