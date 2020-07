Petrobras anuncia apoio a força tarefa sobre clima, o TCFD

A Petrobras anunciou apoio ao Task Force for Climate-related Financial Disclosures (TCFD), uma iniciativa do Financial Stability Board do G20. Em nota ao mercado, a companhia afirma que sua visão é baseada em três pilares: transparência, resiliência à transição energética da posição em óleo e gás e fortalecimento das competências alinhadas à economia de baixo carbono. “Nossa prioridade é operar com baixos custos e com baixas emissões, entregando energia acessível e aderente aos nossos compromissos de redução de emissão de carbono.”

Também a petrolífera lembra que na questão de clima oferece em sua página na internet o Caderno do Clima, documento de referência para investidores especializados em Environmental, Social, and Governance (ESG).

