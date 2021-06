Petrobras antecipa pagamento de dívida de R$ 2,25 bilhões com a Petros

A Petrobras realizou a liquidação antecipada do saldo devedor do de parcelamento de dívida que tinha com a Petros (Fundação Petrobras de Seguridade Social), no valor de R$ 2,25 bilhões.

De acordo com comunicado da companhia, a Petrobras tinha contratado a dívida para realizar o parcelamento da contrapartida contributiva paritária que assumiu no Novo Plano de Equacionamento de Déficit (Novo PED).

A empresa atuou na condição de patrocinadora dos planos PPSP-R e PPSP-NR, relativamente à redução do benefício de pecúlio dos participantes e assistidos.

O pré-pagamento, disse a Petrobras, está em linha com o processo de gestão de passivos da companhia, reduzindo as despesas com juros, além de contribuir para a melhoria da liquidez dos planos.

