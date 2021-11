Petrobras acerta com PetroRoncavo compartilhamento de infraestruturas de gás

SÃO PAULO (Reuters) – A Petrobras informou nesta terça-feira que assinou com a Potiguar E&P, subsidiária da PetroReconcavo, contratos de compartilhamento da infraestrutura de escoamento e processamento de gás natural de Guamaré, no Rio Grande do Norte.

Com isso, a Potiguar E&P poderá ofertar diretamente ao mercado o seu gás próprio produzido em terra no Estado nordestino.

Esse movimento soma-se a várias outras medidas da Petrobras para a efetiva abertura do mercado, viabilizando a diversificação dos agentes e aumento da concorrência em todos os elos da cadeia de gás natural, disse a empresa.

A Petrobras vendeu ativos de transporte de gás; reduziu o volume de gás contratado com a YPFB no gasoduto Bolívia-Brasil, permitindo que outros agentes do mercado brasileiro possam negociar compras de gás diretamente com a YPFB (tal como ocorreu com a UTE Cuiabá em 2021); e recentemente assinou contrato de arrendamento do Terminal de Regaseificação de GNL da Bahia (TR-BA), entre outras iniciativas.

A companhia também pretende sair das participações de transporte e distribuição de gás, em linha com os compromissos assumidos junto ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) em julho de 2019.

(Por Rodrigo Viga Gaier; texto de Roberto Samora)

