Petrobras abre fase vinculante para venda de sua fatia na Breitener Energética

A Petrobras abre a fase vinculante referente à venda de sua participação (93,7%) na Breitener Energética, no estado do Amazonas. “Essa operação está alinhada à otimização do portfólio e à melhoria de alocação do capital da

companhia, visando à geração de valor para os nossos acionistas”, diz a companhia em comunicado ao mercado.