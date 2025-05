Petro anuncia ‘zona de paz’ na Colômbia para guerrilheiros sitiados pelo ELN

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, anunciou no sábado (3) a criação de uma “zona de paz” perto da fronteira com a Venezuela para os dissidentes das extintas Farc que foram atacados em janeiro pelo ELN em um violento ataque.

No primeiro mês do ano, o Exército de Libertação Nacional (ELN) intensificou a guerra na região de Catatumbo com uma ofensiva sangrenta contra a Frente 33, um grupo de dissidentes das Farc que rejeitou o histórico acordo de paz de 2016.

Os confrontos e os assassinatos seletivos na zona causaram mais de 70 mortos e 55.000 deslocados. Dezenas de combatentes da Frente 33 se renderam voluntariamente às autoridades para se refugiarem.

Nesta região fronteiriça com a Venezuela, Petro anunciou na rede social X, no sábado, que “foi acordada uma zona de paz para a cessação da violência” com a Frente 33, afirmando que “combatentes e armas” serão reunidos ali, sem especificar se haveria um processo de entrega de armamento.

A Frente 33 integra o maior agrupamento de estruturas dissidentes das Farc, conhecido como Estado-Maior Central (EMC), que se dividiu em dois no ano passado após a retirada da mesa do seu principal comandante, conhecido como Iván Mordisco.

Petro anexou à publicação um comunicado conjunto assinado por delegados governamentais e dissidentes nas conversações.

Segundo o documento, para a instalação desta zona foram consideradas as “condições de segurança, logísticas, geográficas e administrativas” necessárias para satisfazer as “necessidades básicas de permanência temporária” dos combatentes.

A guerra interna na Colômbia opõe guerrilheiros, forças estatais e paramilitares há mais de meio século e já deixou cerca de 9,9 milhões de vítimas, a maioria deslocadas.

Atualmente, o país conta com cerca de 22.000 traficantes de droga e rebeldes armados.

