Petro afasta comissário para a Paz após crise nas negociações com guerrilhas na Colômbia

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, afastou nesta quarta-feira o comissário para a Paz, Danilo Rueda, no momento em que os diálogos com a guerrilha do ELN e as dissidências das Farc enfrentam dificuldades para chegar a acordos.

“Os processos para a paz no país serão liderados por Otty Patiño, agradeço a Danilo (Rueda) por todo o seu imenso esforço”, anunciou Petro em uma breve mensagem na rede X, antigo Twitter.

O primeiro presidente de esquerda na história do país aspira acabar com seis décadas de conflito armado por meio do diálogo com todas as organizações ilegais, mas seu projeto de “Paz Total” tem enfrentado obstáculos.

Na Colômbia, o comissário é o porta-voz do governo nas negociações de paz com grupos armados e conselheiro de políticas voltadas para desativar o conflito.

Patiño, ex-companheiro de armas de Petro na dissolvida guerrilha M-19, assumirá a liderança do Alto Comissariado para a Paz com o desafio de encaminhar negociações que não têm freado a violência, o tráfico de drogas, nem o sequestro.

O governo e o Exército de Libertação Nacional (ELN) dialogam desde novembro de 2022 e, em junho deste ano, pactuaram um cessar-fogo.

No entanto, no final de outubro, rebeldes dessa organização guerrilheira sequestraram o pai do jogador colombiano do Liverpool, Luis Díaz, colocando em dúvida a trégua.

Durante 12 dias, Luis Manuel Díaz esteve sob o poder dos guerrilheiros, em uma área próxima à fronteira com a Venezuela.

Embora o governo tenha exigido o fim dos sequestros e a libertação das cerca de 30 pessoas ainda retidas, o ELN justifica essa prática como um mecanismo de financiamento.

O cientista político Otty Patiño, negociador do governo com essa guerrilha, rejeitou na época as “inaceitáveis justificações para continuar sequestrando” por parte dos rebeldes.

Por sua vez, o Estado-Maior Central (EMC), formado por rebeldes que se recusaram a assinar o acordo de paz de 2016, suspendeu e depois retomou as conversas em 15 de novembro, em meio a críticas ao governo por supostos descumprimentos ao cessar-fogo acordado em outubro.

Ambas as guerrilhas somam cerca de 9.400 combatentes, segundo informações de inteligência militar.

Apesar do acordo de 2016 que desarmou a maior parte das Farc, o conflito armado persiste e deixou mais de 9 milhões de vítimas ao longo de meio século.

