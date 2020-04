Petraglia implora a torcedores: ‘Se o Athletico-PR não for ajudado, vai quebrar’

Nem mesmo um dos clubes mais organizados do futebol brasileiro está imune à crise provocada pela pandemia do coronavírus. Tanto que o presidente Mário Celso Petraglia implorou ajuda aos torcedores para impedir a quebra do Athletico-PR.

Diferentemente de boa parte dos clubes brasileiros, o Athletico-PR não vai dar benefícios ou fazer promoções para seus sócios-torcedores durante a paralisação dos campeonatos. A mensalidade é de R$ 90,00 ou R$ 150,00.

Através de uma mensagem enviada para alguns torcedores, Mário Celso Petraglia alerta sobre os problemas que o Athletico-PR pode enfrentar se perder mais essa receita. O clube terminou 2019 com 28 mil sócios.

“Meu caro sócio e torcedor, estamos todos no mesmo barco, infelizmente o vírus chinês nos pegou a todos! Se o Furacão não for apoiado, ajudado neste momento vai quebrar! Teremos longos anos pela frente para nos recuperar! No mesmo nível só que com a ajuda de todos! Sinto muito o CAP precisa de todos nessa hora de crise absoluta”, disse o presidente.

O elenco do Athletico volta de férias na primeira semana de maio, mas a Federação Paranaense de Futebol ainda não chegou a uma definição sobre a sequência do Estadual.