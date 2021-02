Petraglia ‘comemora’ permanência do Athletico na Série A Dirigente usou a rede social para comemorar a chegada aos 45 pontos na classificação do Brasileiro

A reta final do Brasileiro chegou e o Athletico, sob o comando de Paulo Autuori, mostrou a sua força e chega com boas chances de garantir uma vaga na próxima edição da Libertadores da América.

Quem ficou feliz com o resultado foi o CEO do Furacão Mário Celso Petraglia, que além de vibrar com o resultado comemorou que o clube não corre mais nenhum risco de rebaixamento.

‘Felizmente chegamos hoje no número mágico para nos mantermos na elite do futebol brasileiro! De todos os anos vividos dentro do Furacão foi o ano que mais sofremos e nos preocupamos!’, escreveu Petraglia em sua conta no Twitter.

Com o placar na Arena Castelão, o Athetico chegou aos 45 pontos na 8ª colocação e agora terá cinco rodadas para garantir uma vaga no torneio continental.

