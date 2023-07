Petra Mattar retoma produção para plataforma de conteúdo adulto após gestação

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/07/2023 - 17:57 Compartilhe

Petra Mattar, 29 anos, usou o seu Instagram, nesta quarta-feira (19), para anunciar a abertura de um “perfil adulto” no Instagram. A influenciadora vai dedicar a nova conta à divulgação de seu conteúdo do OnlyFans.

A famosa havia dado uma pausa na criação dos conteúdos +18 devido à sua gravidez de Makai, seu filho único, que nasceu no dia 18 de abril último.

“Para não confundir o conteúdo, fiz um Instagram privado para divulgação do meu OnlyFans e com prévias no feed. O Instagram vai funcionar da seguinte forma: quem quiser ter acesso ao conteúdo do OnlyFans, pode assinar no próprio site (por cartão de crédito) ou terá a opção de receber o conteúdo pelo Close Friends do Instagram (pagamento por PIX)”, iniciou explicando sobre o novo perfil.

A filha de Maurício Mattar contou que irá aceitar todos que quiserem seguir, inclusive perfis fakes, e avisou de antemão que se trata de um “perfil secundário”, para maiores de 18 anos.

Recentemente, a criadora de conteúdo declarou que sua pausa no universo +18 aconteceu por conta da gravidez.

“Nunca gostei do fato de sexualizar esse momento, acho que não combina”, disse ela.

“Preciso me adaptar à rotina do Makai e depois, provavelmente, eu volte sim”, avisou ela na ocasião.

