Petra Mattar responde seguidor sobre libido durante gravidez: ‘Perdi a vontade’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/12/2022 - 4:04 Compartilhe

A cantora Petra Mattar usou as redes sociais para conversar com alguns seguidores. Grávida, ela espera um menino, que vai se chamar Makai. Ao ser questionada sobre sua libido durante a gravidez, ela não fugiu do assunto.





“Sente que a libido aumentou com a gravidez?”, questionou um seguidor.

“Não, sinto que diminuiu bastante. Talvez, por eu não namorar ou não ser casada, perdi a vontade de qualquer homem. Desde que engravidei, sonho com muita coisa sexual, mas acordo e não tenho mais vontade. Doido, né?”, respondeu a filha de Maurício Mattar.





Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias