Petkovic revela ter Zico como ídolo e relembra passagens por Flamengo, Vasco e Fluminense

Com passagens por gigantes clubes do futebol brasileiro e apontado por muitos como o “maior gringo” da história do país, Petkovic participou da Temporada Brasil do Wib&Cast. Durante o podcast, o ex-jogador revelou que é formado em Enfermagem e relembrou momentos marcantes da carreira.

O programa é apresentado por Renata Aron, Hellen Telles e Denise Liporaci. Durante uma resenha descontraída, Pet afirmou que Zico é seu maior ídolo no futebol e revelou que gostaria de ter atuado ao lado de Messi. O ex-jogador também contou sobre o processo de formação dos jogadores na Europa.

– Na Europa, primeiro os jogadores são formados para a vida, para se tornarem cidadãos, porque poucos têm a sorte de virar um profissional do futebol. O que a grande maioria vai fazer se não der certo e não se preparar? O dever dos grandes clubes é o de ser formador, mas não só de atletas, e sim de futuros homens. Essa é a proposta que precisa ter naquela pirâmide de valores. Não no topo dela, mas na base. Só assim você dá o suporte para construir um futuro. E isso partiu também da minha família, que é o berço de tudo – disse Pet.



Ao longo da carreira, o sérvio teve passagens por Flamengo, Vasco e Fluminense, três grandes clubes do Rio de Janeiro. Ao ser questionado, Pet revelou como lidou com essa rivalidade entre os clubes.

– É difícil jogar em três rivais desse tamanho, de uma mesma cidade. Em Belgrado, é impossível, é mais difícil isso ser aceito. Acabam não sendo amados. Tudo bem que aqui são quatro grandes. Talvez essa seja a resposta, por não serem dois, não é polarizado. Realmente, tive esse reconhecimento, e acho que pelo zelo e respeito que tive pelas camisas e, claro, pelas boas atuações. Na estreia do documentário ‘O Gringo’, aqui no Rio, tínhamos lá os líderes e chefes das três torcidas, sentados na mesma fila, para assistir ao filme. Fiquei arrepiado. Foi um dos momentos mais especiais da minha carreira – afirmou Pet.

Apesar da extensa rodagem na carreira, Petkovic criou uma enorme identificação com o Flamengo. Pelo clube rubro-negro, o ex-jogador conquistou o Brasileiro de 2009 e fez o gol do título do Campeonato Carioca de 2001.

Nos últimos anos, Pet trabalhou como comentarista da Globo e participou da transmissão de diversos eventos esportivos pela emissora. Com 49 anos, o ex-jogador é admirado por tudo que conquistou no futebol brasileiro.

