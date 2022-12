Petkovic ‘repete’ gol histórico de falta no Maracanã

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 22/12/2022 - 22:57 Compartilhe





Dejan Petković fez a torcida do Flamengo vivenciar um grande déjà vu no Maracanã, nesta quinta-feira. Durante uma partida amistosa promovida pelo Rubro-Negro com ídolos do clube, o sérvio converteu uma cobrança de falta muito semelhante ao emblemático gol contra o Vasco, na decisão do Campeonato Carioca de 2001.

Aos 50 anos de idade, o ex-jogador mostrou que ainda tem o pé calibrado e acertou uma linda batida de falta. A posição onde a cobrança foi convertida, o local onde a bola entrou no ângulo e o mesmo estádio do gol marcante , fizeram com que os rubro-negros na web revivessem o momento histórico.

Diversas publicações no Twitter abordaram a semelhança entre as cobranças de Pet:

Petkovic, desse mesmo lugar, desse mesmo jeito. Você também lembrou. pic.twitter.com/C2nhWncnRB — yanne h. (@yannehellenn) December 22, 2022

Sim, aconteceu de novo. E do mesmo lugar. Aula Máxima petkovic o brabo os vascaindo não quer ver esse gol está traumatizado olha o replay Nação que golaço ⚽️ ⚫ pic.twitter.com/Yi67sKFP3Y — NAÇÃO DE RUBRO-NEGRO ⚫ (@CRFNACAODERUBRO) December 23, 2022

Há mais de 20 anos a história era escrita com os pés de Petkovic. O camisa 10, atuando pelo Flamengo na final do Carioca de 2001 diante do Vasco, foi autor de um dos gols mais emblemáticos da história do clube e do Clássico dos Milhões. O lance garantiu o tricampeonato estadual do Rubro-Negro, justamente em cima do maior rival.

