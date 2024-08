Petit deixa o comando técnico do Cuiabá, time 19º colocado do Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/08/2024 - 23:42 Para compartilhar:

Durou pouco mais de quatro meses a passagem do técnico Petit no Cuiabá. Vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, o treinador português pediu demissão na última segunda-feira, alegando motivos pessoais. A saída só foi anunciada oficialmente nesta terça-feira à noite. Juntamente com ele, também deixam o clube mato-grossense os seus auxiliares, Nuno Pereira, Mário Nunes, Tiago Morence e Germano Pires.

A diretoria do clube diz ter sido pega de surpresa, porque contava com a continuidade do treinador, mesmo com a campanha fraca no Brasileiro e com a eliminação na Copa Sul-Americana nos playoffs para o Palestino-CHI. No Brasileiro, é o vice-lanterna, com 18 pontos e dois jogos a menos. O time não vence há seis partidas e vem de goleada sofrida para o Palmeiras, por 5 a 0, em Campinas.

Petit chegou no Cuiabá no dia 1º de maio, após a saída de António Oliveira para o Corinthians. Ao todo foram 24 jogos, com sete vitórias, oito empates e nove derrotas. Ele tinha contrato até o fim de 2025.

Sem Petit, o Cuiabá volta a campo no sábado, diante do Criciúma, às 18h30, na Arena Pantanal, quando abre a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. É o chamado ‘jogo de seis pontos’ porque os dois devem brigar até o fim contra o rebaixamento.