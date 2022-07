Petição online para que Djokovic jogue Aberto dos EUA chega a 12.000 assinaturas

(Reuters) – Quase 12.000 pessoas assinaram uma petição online solicitando que a Associação de Tênis dos Estados Unidos (USTA) trabalhe com o governo do país para permitir que o sérvio Novak Djokovic dispute o Aberto dos EUA, apesar de sua recusa em tomar a vacina contra Covid-19.







Djokovic não poderá participar do último Grand Slam do ano devido às regras de que os viajantes que desejam entrar nos Estados Unidos têm que estar totalmente vacinados e fornecer comprovante de vacinação antes de embarcar.

O tenista 21 vezes campeão de Grand Slam conquistou os títulos do Aberto da Austrália, Aberto da França e Wimbledon em 2021, mas não conseguiu defender seu troféu em Melbourne Park este ano depois de ser deportado da Austrália por causa de seu status de vacinação em janeiro.

“Não há absolutamente nenhuma razão nesta fase da pandemia para não permitir que Djokovic jogue o Aberto dos EUA 2022”, disse a petição no change.org, lançada em 21 de junho.

“Governo dos EUA e USTA precisam trabalhar juntos para permitir que ele jogue… faça acontecer, USTA!”

O sérvio, que manteve o título de Wimbledon com uma vitória sobre o australiano Nick Kyrgios no início deste mês, disse em fevereiro que estava preparado para não disputar torneios do Grand Slam se fosse necessário tomar a vacina contra Covid-19.

A chave principal do Aberto dos EUA começa em 29 de agosto.