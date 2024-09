Peter Weir recebe Leão de Ouro pela carreira em Veneza

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 02/09/2024 - 16:50 Para compartilhar:

LIDO DI VENEZIA, 2 SET (ANSA) – O cineasta e roteirista australiano Peter Weir, conhecido por seus trabalhos em “O Show de Truman” e “Gallipoli”, recebeu o Leão de Ouro pela carreira na 81ª edição do Festival de Cinema de Veneza, na Itália.

Aos 80 anos, Weir dirigiu diversos sucessos ao longo de sua trajetória e teve a homenagem proposta pelo diretor da mostra, Alberto Barbera.

No evento, os organizadores exibiram o longa “Mestre dos Mares: O Lado Mais Distante do Mundo” (2003), com Russell Crowe no papel principal.

Antes de receber a honraria, o australiano aconselhou os jovens cineastas a se desligarem da vida moderna para progredir na carreira atrás das câmeras.

“Eu diria para nem pegarem uma câmera. Eu pegaria um lápis e papel, praticaria como em um ginásio, exercitando aqui, não os músculos, mas os músculos mentais. Somos capazes de fazer coisas extraordinárias aqui dentro”, comentou Weir, em uma coletiva imprensa na cidade italiana, apontando para a própria cabeça.

O roteirista ainda afirmou que os novatos nessa área precisam se “afastar de muita informação” e ir para algum local tranquilo, como o campo. (ANSA).