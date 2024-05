Peter Weir, diretor de ‘Sociedade dos Poetas Mortos’, receberá Leão de Ouro honorário em Veneza

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 09/05/2024 - 9:19 Para compartilhar:

O cineasta australiano Peter Weir, diretor de “O Show de Truman” e “Sociedade dos Poetas Mortos”, receberá um Leão de Ouro honorário na 81ª edição do Festival de Veneza, que acontecerá de 28 de agosto a 7 de setembro, anunciou nesta quinta-feira (9) a organização do evento.

“A Mostra de Veneza e seu Leão de Ouro fazem parte do imaginário da nossa profissão. Ser recompensado pelo trabalho de uma vida inteira como cineasta é uma grande honra”, comentou o diretor, de 79 anos, citado no comunicado do festival de cinema italiano.

“Com apenas 13 filmes dirigidos em 40 anos, Peter Weir garantiu um lugar no firmamento dos grandes diretores do cinema moderno”, afirmou o diretor artístico da Mostra, Alberto Barbera.

Peter Weir venceu dois prêmios Bafta, o Oscar britânico, pela direção de “O Show de Truman” (1998), uma sátira mordaz sobre reality shows protagonizada por Jim Carrey, e de “Mestre dos Mares – O Lado Mais Distante do Mundo” (2003), com Russel Crowe.

Em 2022, ele se tornou o primeiro australiano a receber um Oscar honorário.

