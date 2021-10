Peter Scolari, ator de ‘Girls’ e ‘Gotham’, morre aos 66 anos

Foi divulgado nesta sexta-feira (22) que o ator Peter Scolari morreu nesta manhã aos 66 anos. Vencedor do Emmy pelo papel de pai de Hannah Horvath (Lena Dunham) na série da HBO ‘Girls’, ele travou nos últimos dois anos uma intensa batalha contra um câncer.

O papel mais recente do veterano na TV foi na série ‘Evil’ (Globoplay), em episódio exibido nos Estados Unidos no final do mês passado. Recentemente, Peter Scolari atuou em Gotham (2014-2019), The Good Fight, Fosse/Verdon (2019) e Lisey’s Story (2021).

Ele atuou em Hairspray (2003), Wicked (2016), Sly Fox (2004), Magic/Bird (2012) e com sua mulher, Tracy Shayne, em Bronx Bombers (2014). Ele deixa a atriz e seus quatro filhos: Nicholas, Joseph, Keaton e Cali.

