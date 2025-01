‘Peter Pan – O Musical’ retorna aos palcos para nova temporada

Após o sucesso da temporada de outubro, ‘Peter Pan – O Musical‘, produzido pelo Ceftem Produções, volta ao Teatro Cesgranrio de 31 de janeiro a 9 de fevereiro. Sob a direção de Anderson Rosa, direção musical de Carol Saboya e coreografias de Bella Mac, o espetáculo oferece uma adaptação brasileira do clássico, incorporando elementos nacionais no texto, nos ritmos musicais e na caracterização dos personagens.

O diretor Anderson Rosa destaca: “Recontar um clássico é sempre um desafio. Meu objetivo é trazer essa história pra perto da gente, com elementos brasileiros no texto, nos ritmos musicais e na adaptação dos personagens”.

Ele também reflete sobre a profundidade da narrativa: “Na nossa versão, o Peter é mágico, vive nessa terra encantada, mas ele encontra sua humanidade ao deparar com Wendy e seus questionamentos sobre a vida”. Sobre a recepção do público, Anderson comenta: “As crianças se divertem e participam muito durante a peça, e os adultos… refletem sobre o que é crescer”.

O papel de Peter Pan será interpretado por três atores em sessões diferentes: Paulo Becken, Arthur Pollard e J. R. Moreno. Arthur Pollard ressalta a complexidade emocional do personagem: “Ele está muito feliz em um momento, depois sério, brigando, ou lutando com o Gancho. Essas nuances tornam o personagem mais completo e desafiador”.

J. R. Moreno enfatiza a responsabilidade de dar vida a um ícone da infância: “Peter Pan faz parte da infância de muita gente. Nossa montagem traz músicas autorais e detalhes que deixam tudo com a nossa cara”. Paulo Becken, por sua vez, menciona os desafios físicos e emocionais do papel: “Eu sou o Peter Pan mais velho do elenco e precisei trabalhar muito com o diretor para construir a voz e o corpo de um menino de 15 anos. Além disso, aprender a voar no tecido acrobático foi o maior desafio”.

O espetáculo conta com 35 atores em cena: Alana Calabria, Alice Bueno, Ana Clara, Antonio Guerra, Arthur Costa, Arthur Ferreira, Arthur Olabrarriaga, Arthur Pollard, Bárbara Valadão, Bella Mac, Carol Bernardo, Diego Lopes, Dora Dadalto, Estela Mazza, Fabrício Menezes, Gabriel Gentil, Geovane Portela, J. R. Moreno, Júlia Diniz, Lara Paz, Luiza Portela, Marcela Fragoso, Mariana Santana, Maria Clara Areias, Maria Clara Machado, Marjorie Feitosa, Paulo Becken, Paulo César, Pedro Lucas, Rodrigo Macedo, Sofia Rodrigues, Valentina Santana, Wesley Carneiro.

Serviço

Data: De 31 de janeiro a 9 de fevereiro

Sessões: Sexta e sábado, às 20h; sábado, às 16h; domingo, às 15h (primeira semana) e às 15h e 19h (a partir da segunda semana)

Local: Teatro Cesgranrio – Rua Santa Alexandrina, 1011, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 15,00 (meia-entrada e promoções disponíveis no Sympla)