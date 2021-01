Pétala Barreiros receberá multa de R$ 5 mil por dia se falar do ex-marido

Este domingo (03) foi um dia de surpresas não muito agradáveis para Pétala Barreiros. A influencer recebeu uma intimação da Justiça que a proíbe de falar do ex-marido Marcos Araújo, pai de seus dois filhos. A multa para Pétala ao citar o nome de Marcos é de R$ 5 mil por dia.

+ Apresentador Larry King, de 87 anos, é internado com Covid-19

+ Regina Volpato exibe ótima forma em férias no Jalapão

“Acabei de acabei de acordar com um oficial de Justiça aqui em casa e acabei de receber uma intimação onde eu não posso falar mais nada na internet porque eu se eu falar vou ter que pagar uma multa diária de 5 mil reais. Como não tenho dinheiro, não vou mais falar. Peço desculpa para todas as mulheres que sentiram representadas por mim. Me desculpa, eu não posso mais falar”, disse a influencer nos stories.

Pétala afirma ter sofrido agressões do ex-marido desde seus 14 anos. Ela revelou, também, que tem recebido ameaças de morte e, por isso, está andando com dois seguranças quando precisa sair de casa. “Estou com dois seguranças na porta da minha casa, tenho medo. Tenho recebido outras ameaças. O que me assusta é que apesar de ter compartilhado com vocês que tenho recebido ameaças, o pai dele não se pronunciou. Estou muito cansada disso tudo. Não estou conseguindo ficar com meu filho, cuidar dele direito, meus pais estão me ajudando. Toda vez que eu pego ele no colo, choro. Não quero passar esse tipo de sentimento para ele”, completou.

A influencer é mãe de Lorenzo, de 6 anos, e Lucas, de apenas um mês. Marcos Araújo é dono na Audiomix, empresa que agencia diversos famosos como Gusttavo Lima e Alok. O empresário agora namora a apresentadora Lívia Andrade.

Veja também