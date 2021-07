Peste suína ressurge e afeta pequenas criações em Sichuan, na China

Por Dominique Patton

PEQUIM (Reuters) – Um grande número de porcos está morrendo em decorrência da peste suína africana na principal província produtora de suínos da China, disseram agricultores e analistas, levantando preocupações de que a doença possa se espalhar ainda mais pelo sul do país e desacelerar a recuperação da produção local de carnes.

A mortal peste suína africana dizimou cerca de metade do enorme rebanho de porcos da China entre 2018 e 2019, mas o país conseguiu de forma rápida, ao longo do último ano, reconstruir grande parte dos estoques perdidos.

Houve, no entanto, novos surtos da doença no norte da China neste ano, e já há novas cepas do vírus circulando.

Agora, a província de Sichuan, no sul do país, que produziu 48,5 milhões de animais para abate no ano passado –cerca de 9% do total da China–, também tem verificado um ressurgimento do vírus.

“A situação está muito séria em Sichuan recentemente”, disse Xiao Lin, analista do fundo de investimentos Win & Fun, de Shenzhen.

A maioria dos impactados é composta por pequenos produtores, que relaxaram as medidas de prevenção à doença para reduzir custos após uma forte queda nos preços dos suínos nos últimos meses, acrescentou Xiao, que estimou as perdas em cerca de 10% a 15% do rebanho.

“Começou em junho e continua se espalhando”, disse um produtor no condado de Jingyan, que possuía mais de 30 porcas matrizes e centenas de animais antes de a doença atingir sua criação.

“Todos os porcos grandes contraíram e morreram. Ainda há mais de cem animais pequenos que também podem morrer”, disse ele à Reuters, pedindo para não ser identificado devido à sensibilidade do assunto.

Procurado, o Departamento Provincial de Agricultura e Assuntos Rurais de Sichuan não respondeu a um pedido de comentários.

Veja também