Peste suína: governo da Alemanha confirma mais dez casos em javalis

São Paulo, 13 – Mais dez casos de peste suína africana (ASF, na sigla em inglês) em javalis, em Brandemburgo, na Alemanha, foram confirmados nesta segunda-feira (12) pelo Ministério da Alimentação e Agricultura (BMEL) do país europeu, totalizando 65 animais infectados. Os javalis foram encontrados em área central da região, o que mostra que a doença caminhou da zona rural e mais afastada para o centro urbano.

O laboratório nacional de referência – o Instituto Friedrich Loeffler (FLI) – que detectou a doença nas amostras correspondentes, informou que dos dez animais, oito javalis foram encontrados no distrito de Oder-Spree e dois no distrito de Spree-Neisse.

Usando uma tecnologia drone, o governo também encontrou javalis mortos no distrito de Märkisch-Oderland, na ilha Oder de Küstrin, no fim de semana, e suspeita que a morte pode ter sido causada pela doença, mas os exames ainda não foram feitos. Agora, o objetivo é isolar o grupo de animais e, assim, prevenir propagação do mal.

As populações de suínos domésticos na Alemanha ainda estão livres da peste suína africana, afirma o governo. A peste é facilmente transmitida de javali para javali por meio de fluidos corporais, mas é inofensiva para os humanos.

