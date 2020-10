Peste suína: governo da Alemanha confirma mais 9 casos em Brandemburgo

O Ministério Federal da Alimentação e Agricultura da Alemanha confirmou mais nove casos de peste suína africana em javalis no Estado de Brandemburgo, nesta quinta-feira, 29. O total de casos confirmados soma, até agora, 103. Por enquanto, a doença continua concentrada em javalis, no Estado no leste do país. Todos os animais encontrados mortos vêm da primeira área central distrito de Oder-Spree, onde o surto se iniciou, afirmou o laboratório nacional de referência – o Instituto Friedrich Loeffler (FLI). As populações de suínos domésticos na Alemanha ainda estão livres da peste suína africana. A doença é inofensiva para os humanos.

Veja também