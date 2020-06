Peste suína: casos da doença aumentam na Nigéria, alerta OIE

São Paulo, 18 – Casos de peste suína africana, a doença que devastou plantéis de suínos no Sudeste Asiático, estão surgindo com frequência cada vez maior na Nigéria, segundo a Organização Mundial de Saúde Animal (OIE). A OIE não divulgou a quantidade exata de mortes de animais no país devido à doença. “O surto começou em fevereiro, mas com taxa de mortalidade mínima, mas o número de mortes aumentou drasticamente em maio/junho”, disse a organização. Segundo a OIE, as infecções estão concentradas em um vilarejo, em uma grande área de criação de suínos que abastece vários outros mercados dentro e fora do país. Fonte: Dow Jones Newswires.

