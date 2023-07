Pessoas trans enfrentam maior risco de suicídio, aponta estudo dinamarquês

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 04/07/2023 - 23:49 Compartilhe

As pessoas que se identificam como transexuais têm taxas significativamente mais altas de suicídio e tentativas de suicídio em comparação com o resto da população, de acordo com um estudo dinamarquês em nível populacional.

O estudo com mais de 6,6 milhões de pessoas descobriu que aqueles que se identificaram como trans tiveram 7,7 vezes mais tentativas de suicídio e 3,5 vezes mais mortes por suicídio do que a população dinamarquesa em geral.

Entre os 3.759 participantes da pesquisa que se identificaram como transgêneros, houve 92 tentativas de suicídio e 12 suicídios entre 1980 e 2021. No entanto, os números provavelmente são uma subestimação significativa, pois os pesquisadores dizem que os registros usados ​​nem sempre capturam a identidade de gênero de uma pessoa.

Os autores do estudo, publicado no Journal of the American Medical Association, têm o cuidado de observar que ele tem limitações. Ele só pode contar o número de suicídios entre pessoas que procuraram atendimento em um hospital por questões médicas relacionadas à identidade de gênero e só pode capturar o número de pessoas trans que solicitaram uma mudança legal de gênero. Ele não detalha qual porcentagem da população pode ser perdida.

O estudo também não define exatamente por que as pessoas trans enfrentam um risco maior de suicídio, mas os pesquisadores teorizam que parte do problema pode ser o “estresse da minoria”, no qual as pessoas são intimidadas, discriminadas, excluídas socialmente ou enfrentam preconceito geral por quem eles são. Os pesquisadores dizem que trabalhos anteriores mostraram que 60% das pessoas trans na Dinamarca sofreram abuso na forma de assédio ou bullying e 30% sofreram violência física. As pessoas trans na Dinamarca também relatam que enfrentam discriminação em suas interações com o sistema de saúde.

Os pesquisadores também observam que o trabalho pode não refletir a situação em outros países.

A Dra. Melina Wald , diretora clínica do Programa de Identidade de Gênero do Centro Médico da Universidade de Columbia, diz que esses tipos de estudos amplos não são possíveis nos Estados Unidos, por exeplo, porque o país não coleta informações sobre orientação sexual e identidade de gênero no momento da morte .

No entanto, “relatos de ideação suicida, comportamentos suicidas e automutilação não suicida (que geralmente estão associados a um maior risco de suicídio) são significativamente maiores entre indivíduos trans”, escreveu Wald. “Além disso, sabemos que muitos dos correlatos do suicídio, como risco de transtorno depressivo maior, experiência de trauma, rejeição familiar, isolamento, discriminação e assédio, são todos vivenciados por membros da comunidade trans em taxas desproporcionais”.

Estudos recentes nos EUA mostram que 82% das pessoas que se identificam como transgêneros disseram que pensaram em se matar e 40% tentaram suicídio, com o maior número de suicídios entre os jovens trans.

A Pesquisa Nacional dos EUA de 2023 do Trevor Project sobre a saúde mental dos jovens LGBTQ descobriu que mais da metade dos jovens trans ou não-binários havia considerado seriamente tentar o suicídio no ano anterior. Cerca de 20% haviam tentado suicídio no ano anterior, e cerca de 3 em cada 5 jovens transgêneros ou não-binários que desejavam acesso a cuidados não conseguiram.

Wald observou que a rejeição familiar é um “tremendo estressor” que “aumenta significativamente o risco de suicídio”. Experiências de assédio, abuso e discriminação também podem elevar a ideação suicida, disse ela.

Colin Quinn , presidente de comunidades da Included Health , uma plataforma de navegação de cuidados que trabalha para adaptar ofertas a grupos carentes e marginalizados, como a comunidade LGBTQ+ nos EUA, disse que o risco de suicídio para pessoas trans aumentou nos últimos dois anos à medida que se torna mais restritivo.

“Os estados que aprovam leis para restringir o acesso a cuidados de afirmação de gênero estão tendo um impacto negativo em nossa população trans”, disse ele.

No entanto, identificar-se como transgênero ou não-binário não coloca automaticamente alguém em risco de suicídio. Estudos recentes também mostram que o acesso imediato à terapia hormonal de afirmação de gênero pode aliviar a angústia, a depressão e os pensamentos suicidas em adultos trans.

