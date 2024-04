Pessoas solitárias são uma ameaça para a democracia, indica estudo

Da Redação com Deutsche Wellei Da Redação com Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/da-redacao-com-deutsche-welle/ 01/04/2024 - 18:10 Para compartilhar:

Pessoas solitárias têm maior tendência a concordar com ideias populistas, teorias da conspiração, autoritarismo e até mesmo violência. É o que sugere um estudo feito na Alemanha. Isso faz da solidão não só um problema de saúde pública, associado a diversas doenças, mas também uma ameaça à democracia.

Isso porque a solidão torna as pessoas mais pessimistas e abala a confiança delas – nos outros e nas instituições democráticas. O que é um problema, porque a democracia depende justamente da participação popular. E para que essa participação aconteça, é preciso que as pessoas se sintam conectadas com a sociedade.

É como um círculo vicioso, onde a solidão vai corroendo a democracia e a capacidade de mobilização dela. E isso é uma oportunidade para os movimentos antidemocráticos, que recebem essa massa de gente solitária de braços abertos.

Na Alemanha, dados oficiais apontam que uma em cada seis pessoas com mais de 10 anos de idade se sente sozinha com frequência, um total de 12 milhões de pessoas. Mas a pandemia de solidão tem atingido principalmente os mais jovens. Entre os que têm 16 a 23 anos, ela afeta uma em cada duas pessoas.

Só que esse processo de radicalização política não tem só a ver com solidão. Também depende de questões socioeconômicas, familiares e da capacidade de pensamento crítico. E a solução para o problema, segundo especialistas, também passa por mais educação nas escolas, e pelo incentivo à participação democrática na sociedade.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias