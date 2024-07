Pessoas ricas correm maior risco de câncer, aponta estudo

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/07/2024 - 2:25 Para compartilhar:

Pessoas ricas têm geneticamente maior risco de câncer do que as pobres, revelou uma nova pesquisa. O estudo, conduzido na Universidade de Helsinque, na Finlândia, examinou a relação entre status socioeconômico, ou SES (sigla em inglês), e uma série de doenças.

As descobertas sugeriram que aqueles que têm o privilégio de desfrutar de um SES elevado também correm um risco genético maior de câncer de mama, próstata e outros tipos de câncer.

Por outro lado, os menos ricos são geneticamente mais suscetíveis à diabetes e à artrite, além de depressão, alcoolismo e câncer de pulmão, disseram os especialistas.

A líder do estudo, Dra. Fiona Hagenbeek, do Instituto de Medicina Molecular da Finlândia (FIMM) da universidade, disse que os resultados iniciais podem levar à adição de pontuações de risco poligênico — usadas para medir o risco de doenças com base na genética — aos protocolos de triagem para algumas doenças.

“Entender que o impacto das pontuações poligênicas no risco de doenças depende do contexto pode levar a protocolos de triagem mais estratificados”, disse o Dr. Hagenbeek ao South West News Service.

“Por exemplo, no futuro, os protocolos de rastreio do cancro da mama podem ser adaptados para que as mulheres com um elevado risco genético e que são altamente educadas recebam rastreios mais cedo ou mais frequentes do que as mulheres com menor risco genético ou menos educação”, afirmou.

Para conduzir o estudo, a equipe do Dr. Hagenbeek coletou dados genômicos, de SES e de saúde de cerca de 280.000 finlandeses, com idades entre 35 e 80 anos.

Estudos anteriores mostraram a presença de algumas diferenças no risco, semelhantes ao que os pesquisadores descobriram desta vez.

Este estudo, no entanto, foi apontado como o primeiro a procurar a ligação entre 19 doenças comuns em países de alta renda.

“A maioria dos modelos de previsão de risco clínico inclui informações demográficas básicas, como sexo biológico e idade, reconhecendo que a incidência da doença difere entre homens e mulheres e depende da idade”, disse o Dr. Hagenbeek.

“Reconhecer que esse contexto também importa ao incorporar informações genéticas aos cuidados de saúde é um primeiro passo importante.

“Mas agora podemos mostrar que a previsão genética do risco de doença também depende do contexto socioeconômico do indivíduo.

“Então, embora nossa informação genética não mude ao longo da vida, o impacto da genética no risco de doenças muda à medida que envelhecemos ou mudamos nossas circunstâncias”, disse o médico.

Pesquisadores apontaram que mais trabalho pode ser feito para entender completamente as ligações entre profissões específicas e risco de doenças. Estudos também devem ser conduzidos em países de baixa renda, eles disseram.

“Nosso estudo se concentrou somente em indivíduos de ascendência europeia, e também será importante no futuro ver se nossas observações sobre a interação do status socioeconômico e da genética para o risco de doenças são replicadas em pessoas de múltiplas ascendências em países de alta e baixa renda”, instou o Dr. Hagenbeek.

“Como o objetivo geral de incorporar informações genéticas aos cuidados de saúde é facilitar a medicina personalizada, não devemos tratar as informações genéticas como ‘tamanho único’.

“Em vez disso, deveríamos investigar e então incluir as circunstâncias que modificam o risco genético ao realizar a previsão de doenças”, disse ela.

Os resultados do estudo serão apresentados na conferência anual da Sociedade Europeia de Genética Humana, em Berlim. O presidente da conferência, Professor Alexandre Reymond, da Universidade de Lausanne, Suíça, comemorou as descobertas.

“Para realmente avançar para uma saúde personalizada, será essencial avaliar os riscos genéticos e ambientais”, disse ele. “Devemos elogiar nossos colegas finlandeses por sua participação na liderança desse esforço.”