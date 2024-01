Pessoas que sofrem de TOC enfrentam risco muito maior de morte, aponta estudo

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 18/01/2024 - 1:42 Para compartilhar:

Pessoas com transtorno obsessivo-compulsivo enfrentam um risco muito maior de morte por causas naturais e não naturais, de acordo com um novo estudo chocante realizado na Suécia.

O TOC, que afeta até 3% da população mundial, é caracterizado por pensamentos recorrentes (obsessões) e comportamentos repetitivos, como lavar excessivamente as mãos e organizar objetos de maneira precisa (compulsões).

Esta nova pesquisa é considerada o maior estudo de mortalidade em pessoas com TOC. Os pesquisadores identificaram 61.378 suecos com a doença e os compararam com 613.780 pessoas sem TOC por sexo, ano de nascimento e município de residência. Eles também estudaram 34.085 pessoas com TOC e 47.874 de seus irmãos sem TOC.

Os grupos foram monitorados durante uma média de oito anos, entre janeiro de 1973 e dezembro de 2020. Durante o período do estudo, 4.787 pessoas com TOC e 30.619 pessoas sem TOC morreram.

Os cientistas determinaram que as pessoas com TOC tinham um risco aumentado de morte em 82% – após ajuste para fatores como ano de nascimento, sexo, país, estatuto de migrante, educação e rendimento familiar. Suas descobertas foram publicadas quarta-feira na revista BMJ.

Pessoas com TOC enfrentam um risco 31% maior de morte natural e um risco três vezes maior de morrer por uma causa não natural.

As causas naturais de morte por risco aumentado são:

Doenças do aparelho respiratório (73%)

Transtornos mentais e comportamentais (58%)

Doenças genitais e do sistema urinário (55%)

Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas (47%)

Doenças do aparelho circulatório (33%)

Doença do sistema nervoso (21%)

Doenças do aparelho digestivo (20%)

No entanto, as pessoas com TOC tiveram um risco reduzido de 10% de morte devido a tumores.

Entre as causas não naturais, os pesquisadores identificaram um risco quase cinco vezes maior de suicídio e um risco 92% maior de acidentes.

As mulheres com TOC tinham um risco relativo mais elevado de morrer de causas não naturais do que os homens com TOC, disseram os investigadores, observando que o TOC é ligeiramente mais prevalente nas mulheres do que nos homens.

Não está claro o que exatamente causa o TOC , mas fatores genéticos e ambientais, como complicações na gravidez e traumas infantis, foram estudados.

Psicoterapia e antidepressivos são frequentemente usados ​​para tratar a doença.

“Melhores estratégias de vigilância, prevenção e intervenção precoce devem ser implementadas para reduzir o risco de resultados fatais em pessoas com TOC”, escreveram os investigadores nas suas conclusões.

Eles notaram que havia algumas limitações em seu estudo.

Os dados dos pacientes utilizados na pesquisa incluem apenas diagnósticos feitos em atendimento especializado, o que pode ter resultado na inclusão de pessoas que sofrem de formas mais graves de TOC.

Os cientistas também não têm certeza se as suas descobertas se aplicam a pessoas fora da Suécia com diferentes sistemas de saúde e práticas médicas.





